العقيد سويكي محفوظ يشرف على تقليد وترقية الرتب بمناسبة الذكرى 58 لعيد الإستقلال

أشرف مدير الحماية المدنية لولاية وهران، العقيد سويكي محفوظ، نيابة عن المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف على حفل تقليد وترقية الرتب على أساس الإختيار لسنة 2020.

وذلك بمناسبة الذكرى 58 لعيدي الإستقلال و الشباب .

وحسب بيان مديرية الحماية المدنية بالولاية، فإن هذا الحفل جرى بمقر الوحدة الرئيسية بحي الأمير عبد القادر، بحضور المصالح بالمديرية، رئيس الوحدة الرئيسية ،رئيس مركز التنسيق العملي، رؤساء الوحدات والمراكز.

ليختتم بعدها مدير الحماية بإكراميات على شرف الأعوان الذين تم ترقيتهم إلى رتب أعلى، يضيف ذات المصدر.