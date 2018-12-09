العقيد لهبيري يتفقد الوحدة الجوية للأمن الوطني

تفقد المدير العام للأمن الوطني، مساء اليوم الأحد، مقر الوحدة الجوية للأمن الوطني، بالجزائر العاصمة.

أين طاف العقيد لهبيري، بمختلف المصالح والأقسام التقنية والإدارية التابعة لهذه الوحدة.

كما وقف على سير هذه الوحدة العملياتية.

كما تلقى شروحات حول مختلف المهام، لاسيما المساهمة التقنية في تقديم الدعم للفرق العملياتية المتخصصة في تسيير حركة المرورعبرطرق العاصمة.

بالمناسبة أثنى لهبيري على جهود إطارات وأعوان الوحدة الجوية من أجل ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.

من خلال الدعم الجوي، الذي يقدمونه إلى زملائهم من مختلف الوحدات العملياتية للشرطة، عن طريق الصور والفيديوهات عبر مروحيات الأمن الوطني.

وإختتم المدير العام للأمن الوطني زيارته، بدعوة كافة إطارات وأعوان الشرطة للوحدة الجوية للأمن الوطني، إلى الإستمرار في أداء مهامهم.

وأيضا إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.