العقيد لهبيري يجري حركة في صفوف رؤساء أمن الولايات

من جهتها تم تحويل رئيس أمن ولاية الشلف إلى ولاية سعيدة، وتحويل رئيس أمن ولاية قسنطينة إلى ولاية الشلف.

بالإضافة إلى تحويل رئيس أمن ولاية بشار نحو ولاية أم البواقي، وتحويل رئيس أمن ولاية ميلة نحو ولاية بجاية.

كما تم تحويل رئيس أمن ولاية البويرة نحو ولاية عنابة ، وتحويل رئيس أمن ولاية تمنراست نحو ولاية البيض.

كما تم تحويل رئيس امن ولاية سكيكدة نحو ولاية تمنراست، وتحويل رئيس أمن ولاية البيض نحو ولاية سكيكدة.

بالإضافة إلى تحويل رئيس أمن ولاية جيجل إلى تلمسان، وتحويل رئيس أمن ولاية سيدي بلعباس إلى غليزان.

ناهيك عن تحويل رئيس أمن ولاية قالمة إلى ميلة، وتحويل رئيس أمن بومرداس إلى ولاية قسنطينة.