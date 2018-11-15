العقيد لهبيري يطمئن على أعضاء الشرطة المصابين خلال مواجهة المولودية وبلعباس

قام المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، مساء اليوم بزيارة إلى مستشفى الأمن الوطني لقليسين للإطلاع على الحالة الصحية للشرطيين 18 الذين أصيبوا بجروح خلال تدخلهم لإعادة حفظ النظام، عقب نهاية مباراة مولودية الجزائر- اتحاد بلعباس، يبملعب 05 جويلية بالجزائر العاصمة، من بينهم أربعة في حالة خطيرة.

حيث وقف السيد المدير العام للأمن الوطني خلال هذه الزيارة، على الحالة الصحية للشرطيين المصابين، مؤكدا عن دعمه الثابت لهم.

وإستحسن أفراد الشرطة المصابين رسالة المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى الهبيري، أين أكدوا له عن عزمهم عن مضاعفة الجهود لضمان أمن المواطن والممتلكات.

كما وجه العقيد مصطفى لهبيري بالمناسبة، عبارات شكر إلى الطاقم الطبي والإداري للمستشفى المركزي للأمن الوطني، نظير حرصهم وتجندهم من أجل توفير الرعاية الصحية اللازمة لأفراد الشرطة.