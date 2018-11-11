العقيد لهبيري يعزي عائلة الشرطي المتوفي بسعيدة

وجه المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد عون الشرطة الراحل، سفيان براهيمي، الذي توفي أثناء تأدية مهمة،أمس السبت، بولاية سعيدة.

حيث عبر المدير العام للأمن الوطني لأفراد عائلته، بإسمه الخاص وبإسم منتسبي الأمن الوطني، على أصدق التعازي وخالص المواساة.

داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بوافر رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

وأكد المدير العام، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المغفور له ضرب أروع الأمثلة في التفاني في أدائه مهامه في سبيل أمن الوطن والمواطن.

وقام العقيد لهبيري بإيفاد أربعة مدراء مركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني، لتقديم واجب العزاء إلى أفراد عائلة الفقيد.