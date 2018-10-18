العقيد مصطفى لهبيري يهنئ الصحفيين بيومهم الوطني

هنأ المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، الصحفيين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر.

واكد لهبيري في رسالة تهنئة وجهها للأسرة الإعلامية أن النظرة الجديدة للاتصال من شأنها خدمة الكلمة الصادقة والهدف النبيل لتنوير الرأي العام خدمة للوطن.

ونوه لهبيري في رسالة بجهود الأسرة الإعلامية الجزائرية في سبيل دعم جسور الشراكة بين جهاز الأمن و وسائل الإعلام.

وأوضح أن الهدف الأساسي من تلك العلاقة التي وصفها بالمتينة مع وسائل الإعلام هو الاستجابة لمتطلبات المواطن.

من أجل ضمان حمايته وحماية ممتلكاته وفق المهام الدستورية للأمن الوطني حتى يتسنى تقديم خدمة أمنية راقية مدعمة بخبر موضوعي.

ما يساهم في تلبية تطلعات المواطن المستمرة للمعلومة عبر صحافة بلده بمختلف أشكالها و توجهاتها.