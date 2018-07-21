العقيد والمجاهد أحمد بن شريف في ذمة الله

إنتقل منذ لحظات اليوم السبت إلى رحمة الله العقيد والمجاهد أحمد بن شريف عن عمر يناهز 91 سنة بمستشفى باريس.

أين أجرى عملية جراحية أدخلته في غيبوبة عميقة، مصدر محلي.

ويعتبرالعقيد والمجاهد أحمد بن شريف والبالغ من االعمر91 سنة أول قائد للدرك الوطني بالجزائرمؤسس هذا الجهازمن الاستقلال إلى غاية سنة1977.

وأيضا مجاهد وعضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية.

كما يعتبر المجاهد بن شريف أحد أعلام المنطقة ووجهائها، والمؤسس والقائد الأسبق لجهاز الدرك الوطني الجزائري.

وكذاعضو مجلس الثورة في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين.