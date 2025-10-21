العلاج الإشعاعي..توقيع اتفاقية شراكة بين كناس والمستشفيات العمومية والخاصة

تم، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وعدد من المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة. المتخصصة في العلاج الإشعاعي للتكفل بالأطفال المصابين بالسرطان.

وأشارت وزارة العمل، إلى أن الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية. الصادرة خلال لقائه باللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته. مضيفة أن رئيس الجمهورية شدّد على ضرورة ضمان التكفل الكامل. والمجاني بالأطفال المصابين بالسرطان ولاسيما العلاج الإشعاعي.

وأكدت الوزارة، أن المبادرة تعكس الإرادة السياسية القوية للدولة في جعل منظومة الضمان الاجتماعي أداة فعالة للتكفل باحتياجات منتسبيه. تابعة أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية تعتمد مقاربة شاملة ومتكاملة للتكفل بالأمراض المستعصية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنّ مقاربة الجزائر للتكفل بالأمراض المستعصية تعتمد على ضمان مجانية العلاج. بما في ذلك الحالات المعقدة والمكلفة. و على توسيع وتحديث البنى التحتية الصحية بإنشاء مراكز لمكافحة السرطان وتجهيزها بأحدث الوسائل. واستحداث الأليات الضرورية لخدمة المواطنين ورعاية حاجياتهم. ضمن رؤية استشرافية هدفها ضمان علاج للمواطنين بأرض الوطن. ورفع المعاناة التي يواجهونها في سفرية العلاج بالخارج. كما تعتمد على دعم البحث العلمي وتكوين الكفاءات الوطنية. مما ساهم في تقليص عدد حالات التحويل للعلاج بالخارج. وعلى تشجيع الكفاءات الطبية الوطنية وتثمين ادائها. و خلق أقطاب صحية مدعمة من قبل مصالح وزارة العمل.

كما تم تخصيص مصالح استشارية او استشفائية لفائدة الأطفال المرضى مع افتتاح المستشفيات الجديدة في الولايات. على غرار تيارت، الشلف، وهران، المدية، غرداية وبومرداس.