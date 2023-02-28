العلاقات الجزائرية- الفرنسية: ماكرون يخرج عن صمته ويوجه أصابع الإتهام

اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أطرافا مجهولة، بمحاولة عرقلة العلاقات مع الجزائر. مبديا في الوقت ذاته استعداده للمضي فيها قدما.

وخلال مؤتمر صحفي حول الاستراتيجية في إفريقيا. وجه الرئيس الفرنسي أصابع الاتهام إلى أولئك الذين “يحاولون عرقلة العلاقات بين الجزائر وفرنسا”.

وتابع ماكرون “هناك جماعات معينة تسعى لإجهاض أي محاولة للمصالحة بين البلدين. رغم العقبات التي أثارتها جهات مجهولة، سأمضي في تعزيز العلاقات. هناك أيضا حادثة عودة مواطنة فرونكو جزائرية إلى فرنسا عبر تونس، رغم كل هذا سأواصل في بعث العلاقات وتعزيزها”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيواصل “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا بالجزائر.

وأضاف ماكرون “سوف نمضي قدما، أرغب حقًا في المضي قدمًا في علاقاتي مع الجزائر”.

وأكد “أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم اهتمام بما كنا نفعله منذ سنوات حتى الآن. لدي رسالة بسيطة جدًا سأستمر في العمل على تعزيز بكل تواضع، بصدق”.

على الرغم من التوترات الأخيرة، قال ماكرون إنه سيواصل السعي لتعزيز العلاقات بين فرنسا والجزائر. قائلا إن البلدين يعملان بجد حول ملف الذاكرة.

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