“العلاقات بين الناس ولات مبنية غير على “المادة”.. حتى الرحمة راحت على جال “الدراهم
بقلم قناة النهار
“العلاقات بين الناس ولات مبنية غير على “المادة”.. حتى الرحمة راحت على جال “الدراهم
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