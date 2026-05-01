العلامة التجارية Braza Olive تفوز بجائزة أفضل زيت زيتون بكر عضوي في الجزائر

فازت العلامة التجارية الجزائرية برازا أوليف Braza Olive لشركة Domaine Oliécule Bessai بجائزة أفضل زيت زيتون بكر عضوي في الجزائر للسنة الثانية على التوالي.

وجاء هذا التتويج خلال المسابقة الدولية بيول انترناسيونال برايز Biol International Prize ، في طبعتها لسنة2026 والمخصصة لزيت الزيتون البكر.

وقد استلمت السفارة شهادة التتويج بالنيابة عن الشركة المنتجة خلال الحفل الذي أقيم بمقر وزارة الفلاحة والسيادة الغذائية بالعاصمة روما يوم 29 أفريل 2026.

هذا التتويج يكلل سلسلة النجاحات التي حققتها المنتوجات الجزائرية على الصعيد العالمي وتأكد على امتيازها بالمعايير الدولية للانتاج والتصدير.