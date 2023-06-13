العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، مساء اليوم الثلاثاء، العلامة الشيخ الطاهر آيت علجت عن عمر ناهز 106 سنة.

وكان المرحوم أيت علجت يرقد بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة بعد تردي وضعه الصحي.

وقام وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي أمس الإثنين بزيارة الفقيد بالمستشفى والاطمئنان على وضعه الصحي تنفيذا لاوامر الرئيس عبد المجيد تبون.

للإشارة، شغل الشيخ آيت علجت منصبي رئيس اللجنة الوطنية للفتوى ورئيس لجنة الاهلة والمواقيت الشرعية.