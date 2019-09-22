العلامة محمد الطاهر آيت علجت يختم “شرح الموطأ ابن المالك”

أنهى العلامة الفاضل، محمد الطاهر آيت علجت، أمس السبت، “شرح الموطأ ابن مالك”.

وختم الشيخ آيت علجت، جهدا دام 25 سنة، حيث انطلق في المشروع سنة 1994.

ورغم بلوغ الشيخ آيت علجت، 105 سنة، إلا أنه لا يزال يواظب على الصلاة في المسجد ويقدم الدروس.

ويعتبر،الشيخ محمد الطاهر آيت علجت،من مواليد 1917 بقرية ثاموقرة بني عيدل، وحفظ القرآن بمسقط رأسه بزاوية جده الشيخ يحيى العيدلي.

ودرس،في زاوية سيدي يحي العيدلي،وزاوية سيدي احمد بن يحيى أمالو،مبادئ العلوم العربية واللغوية،ثم رحل إلى زاوية بلحملاوي في العثمانية،قرب قسنطينة.

وحضر محمد الطاهر آيت علجت،بعض الدروس على الشيخ باديس في قسنطينة ثم عاد إلى ثاموقرة، ليتفرغ هناك للتعليم والتدريس والإفتاء.