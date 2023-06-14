العلبان رجل لقاء الجزائر والكويت في بطولة العرب لكرة الصالات

فاز نجم منتخب الكويت ناصر العلبان بجائزة أفضل لاعب في مباراة الكويت أمام الجزائر في نصف نهائي بطولة العرب.

وجرت المباراة بمدينة جدة السعودية وسط حضور جماهيري مميّز من الجانب الكويتي والجزائري التي جرت وسط أجواء أخوية ورياضية كذلك.

وكان العلبان قد سجّل الهدف الثاني لمنتخب الكويت الذي تأهل إلى النهائي حسب الخضر.

يذكر، أن حارس الخضر سمير طفاف هو من فاز بجائزة أفضل لاعب في اللقاء الماضي.

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