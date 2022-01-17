العلماء يعلِّقون على زراعة قلب خنزير في جسم إنسان

أكد عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف علي جمعة، أن نجاح عملية زراعة قلب خنزير في جسم إنسان. والتي تمت مؤخرا في أمريكا تعود كلها إلى المرجعية ومن له القرار النهائي في تنفيذها.

كما قال الأزهر الشريف، إن “الأمريكيين استعملوا الكون باعتباره مادة صماء”. “فهم يريدون معرفة من ناحية الآلية إمكانية تشغيل قلب الخنزير قلب الإنسان من عدمه”. مشيرا إلى أنه “في البلدان ذات المرجعية الدينية، قد يذهب هؤلاء ليعرفوا حكم الدين في هذا الأمر”. “وقد تكون الإجابة بالإباحة لما في ذلك من النفع على العباد والأمة”.

في حين رأى أن “قضية العلمانية ملتبسة بعض الشيء، فهي من حيث إعطاء المتخصصين البت بالأمور الخاصة لا يوجد شيء”. “كون لدينا الكثير من الأدلة الشرعية التي تقول بذلك”، مشددا على أن الشرع قال: “أنتم أعلم بأمور دنياكم”.

كما تابع: “العلمانية بمفهوم تجاوز القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية أمر غير مقبول على الإطلاق”. “بسبب ما وصفه بالتفلت الشديد والخروج عن طور القيم الإنسانية المتعارف عليها”. و”أن مصر دولة مدنية أي تجعل الدين سقف لها ولا تتجاوز القيم الإنسانية تحت أي ظرف”.

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وأجرى أطباء جراحة من جامعة ميريلاند الأمريكية، عملية جراحية لزارعة قلب خنزير، في جسم انسان. حيث التقط الجراح “بارتلي غريفيث” صورة لديفيد بينيت في وقت سابق من هذا الشهر.

كما أعلن أطباء في الولايات المتحدة نجاح عملية زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في جسم إنسان، في عملية هي الأولى من نوعها. ويقول الأطباء إن الشخص الذي خضع للجراحة، يدعى ديفيد بينيت، حالة جيدة بعد ثلاثة أيام من عملية استغرقت سبع ساعات.