العلماء يكتشفون طريقة مفاجئة لانتقال كورونا

اكتشف المتخصصون في كلية الطب بجامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، طريقة مفاجئة جديدة يمكن لفيروس كورونا، أن ينقل عدواه بواسطتها.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن الدراسة والتي تم نشر نتائجها على بوابة “MedRxiv” الطبية المتخصصة، أن عدوى الفيروس التاجي، تنتقل عن طريق السائل الدمعي.

وأوضح العلماء، أن بروتين “ACE-2” الموجود في خلايا سطح العين ليس وحده فقط الذي يعتبر نقطة دخول عدوى الفيروس.

واكتشفوا أن إنزيم “TMPRSS2” أيضا يساعد الفيروس على اختراق الجسم، بعد التصاق الفيروس ببروتين “ACE-2”.

ولاحظ العلماء، أن وجود “ACE-2″ و”TMPRSS2” في نفس الخلية ليس فقط شرطا كافيا للفيروس للتكاثر بشكل فعال، وإنما أيضا لنقل العدوى ونشر الفيروس بكفاءة وبكثرة.

كما تأكد الخبراء المختصون، من أن خلايا سطح العين ليست معرضة فقط لعدوى السارس CoV- 2، ولكن يمكن أن تكون بمثابة خزان للفيروس.

واستنتج العلماء، أن إصابة خلايا سطح العين يمكن أن تؤدي إلى حقيقة أن العين تصبح حاملا للفيروس، ويصبح السائل المسيل للدموع الذي يحتوي على جزيئات الفيروس آلية مهمة لانتقاله إلى أشخاص آخرين.