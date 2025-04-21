العلمة.. إنقاذ شخص علق داخل آلة خلط العجين بحي قوطالي

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ شخص (42 سنة) علق داخل آلة لخلط العجين، في ورشة لصناعة العجائن بحي قوطالي، بلدية ودائرة العلمة.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تدخلت نجدات وحدة العلمة عصر اليوم 15:43 لإنقاذ عامل أصيب في ورشة لصناعة العجائن بحي قوطالي.

ونجحت الفرق المتدخلة، بقيادة رئيس وطبيب الوحدة، من إنقاذ المصاب الذي كانت أصابعه عالقة داخل آلة خلط العجين. وهذا بعد تقطيع وتفكيك أجزاء من الآلة بدقة عالية.

وتم إسعاف المصاب ونقله إلى استعجالات مستشفى الخثير صروب بالعلمة من أجل تلقي العلاج اللازم.