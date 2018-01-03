أسفرت قرعة الدور الـ16 والثمن النهائي من منافسة كأس الجمهورية للفرق الرديفة عن مباريات نارية بين أندية المحترف الأول والثاني.

ويستقبل دفاع تاجنانت فريق شبيبة الساورة، فيما ستكون القمة في بولوغين بين إتحاد العاصمة وإتحاد البليدة.

كما ستكون قمة الغرب الجزائري بين سريع غليزان، وجمعية الشلف، فيما سيستقبل مولودية العلمة جاره شباب قسنطينة.

مباريات الدور الـ16 من كأس الجمهورية –الرديف-

1- شبيبة سكيكدة – جمعية عين مليلة

2- سريع غيليزان – جمعية الشلف

3- مولودية وهران – رائد القبة

4- شباب بلوزداد – وداد تلمسان

5- دفاع تاجنانت – شبيبة الساورة

6- مولودية الجزائر – غالي معسكر

7- شبيبة القبائل – إتحاد بلعباس

8- أولمبي المدية – مولودية بجاية

9- شباب باتنة – نصر حسين داي

10- وفاق سطيف – إتحا بسكرة

11- مولودية العلمة – شباب قسنطينة

12- إتحاد الحراش – شباب برج بوعريريج

13- شبيبة بجاية – نادي بارادو

14- إتحاد العاصمة – إتحاد البليدة

15- مولودية سعيدة – جمعية وهران

16- شباب عين الفكرون – أمل بوسعادة

الدور الثمن النهائي من منافسة كأس الجمهورية

الفائز من المباراة الـ13 – الفائز من المباراة الـ11

الفائز من المباراة الـ14 – الفائز من المباراة الـ1

الفائز من المباراة الـ12 – الفائز من المباراة الـ05

الفائز من المباراة الـ10 – الفائز من المباراة الـ03

الفائز من المباراة الـ07 – الفائز من المباراة الـ08

الفائز من المباراة الـ15 – الفائز من المباراة الـ09

الفائز من المباراة الـ02 – الفائز من المباراة الـ06

الفائز من المباراة الـ04 – الفائز من المباراة الـ16