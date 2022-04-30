العلم الوطني حاضر في احتفالات بطل كأس فلسطين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، احتفال بطل كأس فلسطين بالعلم الوطني أثناء مراسيم التتويج.

ولُعب أمس الجمعة، نهائي كأس فلسطين “كأس الشهيد ابو عمار”، بين جبل المكبر المقدسي و ثقافي طولكرم.

وإنتهى اللقاء،بفوز نادي جبل المكبر المقدسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى بملعب الشهيد فيصل الحسيني.

كما شهدت نهاية اللقاء، احتفالات نادي جبل المكبر المقدسي المتوج بكأس فلسطين، حضور العلم الوطني الجزائري.