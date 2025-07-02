العمرة بـ19 مليون سنتيم.. والإقبال ضعيف

حددت وكالات السياحة والأسفار مبلغ تسعة عشر مليون سنتيم، كتسعيرة لأداء مناسك العمرة لصيف 2025 وعبرت عن أسفها لتأخر إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية في برمجة رحلاتها باتجاه مطارات السعودية.

وتعرف وكالات السياحة والأسفار إقبالا محتشما على أداء مناسك العمرة، بالرغم من انخفاض الأسعار التي تتراوح بين تسعة عشر وعشرين مليون سنتيم لمدة خمسة عشر يوما.

وقال مولود يوبي بصفته رئيسا للإتحاد في تصريح خصّ به “النهار أنلاين”:” بالرغم من الافتتاح المبكر لأداء مناسك العمرة من قبل السلطات السعودية. وبالرغم من اعتماد الوكالات لسعر معقول، إلا أن الإقبال بقي ضعيفا في الوقت الحالي”. قبل أن يعرب عن أسفه من تأخر إدارة شركة الخطوط الجوية. في إطلاق رحلاتها باتجاه مطارات السعودية، مقارنة بالأخيرة التي باشرت في برمجة رحلات. رسميا أمام الراغبين في أداء هذه المناسك.

ويحدث ذلك في وقت أحصى فيه الديوان الوطني للحج والعمرة 409 ألاف معتمرا العام الماضي، وهو عدد مرتفع-يضيف مولود يوبي- الذي أرجع نسبة الإقبال لديهم. إلى ارتفاع العدد إلى قرابة ستة ألاف وكالة.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، انطلاق موسم العمرة للعام الهجري 1447هـ، بدءًا من الـ12 جوان الماضي. مع فتح باب إصدار تأشيرات العمرة للراغبين من خارج المملكة. إيذانًا ببدء موسم جديد يستكمل رحلة التيسير على ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت الوزارة أن إصدار تصاريح العمرة للمعتمرين من خارج المملكة، سيتم عبر تطبيق “نسك”. الذي يُعد المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية لضيوف الرحمن، ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية الحجز وإصدار التصاريح بيسر.إلى جانب باقة متنوعة من الخدمات الرقمية الداعمة لتجربة المعتمر.

وأشارت إلى أن الاستعدادات التقنية والتشغيلية للموسم الجديد بدأت مبكرًا، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. لضمان انسيابية الإجراءات واستدامة التحسين. وتستمر الجهود لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والتوعوية بعدة لغات.