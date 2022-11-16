العمرة.. 38 ألف معتمر خلال هذا الموسم

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، يوم الأربعاء، عن تسجيل حوالي 38000 معتمر خلال موسم عمرة (1444ه/2022م). فيما بلغ التعداد النهائي للوكالات المرخص لها بتنظيم الموسم الحالي 459 وكالة سياحة وأسفار.

وأوضح سليماني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الرحلات نحو البقاع المقدسة “تسير بشكل عادي”. و”وفقا لدفتر الشروط الذي تم وضعه من قبل الديوان لتنظيم العلاقة بين المعتمر والوكالة”. مبرزا أن “فرق المتابعة الميدانية التابعة للديوان تواصل عملها للوقوف على مدى التزام وكالات السياحة والأسفار ببنود دفتر الشروط”. “على مستوى مطارات الإقلاع، ولم يتم تسجيل أي إخلال بهذه البنود في الوقت الحالي”.

وتجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني للحج والعمرة كان قد دعا كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم نشاط العمرة لموسم 1444هـ. إلى التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة. وذلك من الفاتح سبتمبر إلى غاية 16 أكتوبر المنصرم. على أن يتم “تسليم التراخيص وفقا لمواعيد حددت عبر البوابة الجزائرية للعمرة”.

ويشتكي الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار من النقص في تذاكر الرحلات الجوية. الرابطة بين الجزائر ومطارات السعودية لفائدة الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وحسب اتحاد وكالات السياحة، فإنه حتى وإن توفرت تذاكر الرحلات، فإنها ستكون بأسعار مبالغ فيها تعرضها شركات طيران أجنبية. على غرار التركية أو المصرية، وتصل أحيانا إلى 15مليون سنتيم.

واشتكى مولود يوبي، بصفته رئيسا للإتحاد اليوم الاثنين في اتصال مع “النهار أونلاين”. من النقص الحاد في تذاكر رحلات شركة الجوية الجزائرية لفائدة الراغبين في أداء مناسك العمرة خاصة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وبحسب نفس المتحدث، فإن هذا العجز جعل شركتي التركية والمصرية للطيران تسيطران على السوق الجزائرية عبر رحلات غير مباشرة وبأسعار مرتفعة تتراوح –حسبه- بين 13 و15 مليون سنتيم.