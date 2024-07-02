العملاق الصيني شاكمان يعود إلى الجزائر.. ومصنع لإنتاج الشاحنات في البرنامج

أعلنت شركة شاكمان الصينية الرائدة في مجال صناعة شاحنات الوزن الثقيل، عن عودتها للسوق الجزائرية.

وحسب بيان كارغو كونكت الموزع الرسمي والحصري لعلامة شاكمان في الجزائر، فإن الإعلان عن الاطلاق الرسمي لعلامة شاكمان في الجزائر سيكون يوم 10 جويلية المقبل.

وسيتم خلال اليوم الافتتاحي، توقيع مذكرة تفاهم بين كارغو كونكت الموزع الرسمي والحصري لعلامة شاكمان في الجزائر، ومجموعة شاكمان.

وأوضح المصدر نفسه، بأن علامة شاكمان ستضمن خدمات ما بعد البيع والصيانة بورشة في واد السمار بالعاصمة كخطوة أولى. كما ستقوم العلامة الصينية في وقت لاحق بفتح ورشات صيانة أخرى عبر التراب الوطني.

وستقوم علامة شاكمان رفقة الشركة الجزائرية كارغو كونكت بإنشاء مصنع للإنتاج في وقت لاحق بإحدى الولايات الداخلية. يضيف البيان.