العملة الأمريكية تتراجع بسبب إرتفاع أسعار النفط

تراجع اليوم الأربعاء، الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات .

بينما لقيت العملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الكندي دعما في صعود أسعار النفط هذا الأسبوع.

وكانت أسعار النفط ارتفعت يوم الثلاثاء بدعم من أنباء عن انفجار في خط أنابيب ليبي إلى جانب تخفيضات الإنتاج بـ”أوبك”.

ولامس الدولار الكندي أعلى مستوياته منذ السادس من ديسمبر عند 1.2678 دولار كندي للدولار الأمريكي.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7746 دولار أمريكي مسجلا أعلى مستوياته في شهرين.

وتراجع مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 93.188.

وكانت تحركات العملات الرئيسية محدودة، حيث زاد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1876 دولار.

بينما استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 113.19 ين.

وصعدت عملة البيتكوين 3.2 بالمئة إلى نحو 16270 دولارا في بورصة بيتستامب ومقرها لوكسمبورج.

وزادت العملة المشفرة نحو 14 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي.

لتستعيد بعض قوتها بعدما هبطت 25 بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر خسارة أسبوعية لها منذ عام 2013.