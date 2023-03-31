العملة الأوروبية تتراجع.. وهذه قيمة 1000 أورو مقابل الدينار الجزائري بالسكوار

شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة الأورو مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء بالجزائر العاصمة تراجعا خلال الثلاث أيام الأخيرة.

وقد بلغ سعر صرف الأورو أمس الخميس بساحة بور سعيد 22200 دينارا ثمن الشراء، و22300 دينارا للبيع.

وبالتالي، يتم بيع 1000 أورو في هذا التبادل 222000 دج، فيما يتم شراء نفس المبلغ 223000 دج.

ومن جهته، تراجع الدولار الأمريكي في السكوار عند 208 دينارا للشراء و 210 دينارا للبيع.

وبذلك، فإن عملتي الأورو والدولار الأمريكي شهدتا انخفاضًا نسبيًا مقارنة بالأسبوع السابق.

وفي المقابل، يتم يتداول الجنيه الاسترليني في نفس السوق بسعر 248 دينارا للشراء و 250 دينارا للبيع.

أما الدولار الكندي، فقد استقر في ساحة بور سعيد بالسكوار عند سعر 149 دينارا للشراء و 151 دينارا للبيع.

وللإشارة، شهدت أسعار صرف الأورو والدولار مقابل الدينار بعد دخول قرار استيراد السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات حيز التنفيذ، ارتفاعا جنونيا في السوق الموازية.

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