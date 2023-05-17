العملة الأوروبية تلتهب في السكوار.. وهذه قيمة 1000 أورو

لا تزال أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” تشهد ارتفاعا مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء بالجزائر العاصمة.

وفي ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة، وصل سعر 100 أورو 22300 دينارا جزائريا للشراء و 22600 دينارا للبيع.

وهكذا فإن مبلغ 1000 أورو يساوي 223 ألف دينار جزائري للشراء و 226 ألف دينار للبيع.

وفي المقابل، استقر الدولار الأمريكي في السكوار عند 20200 دينار جزائري للبيع ومقابل 20600 دينار جزائري للشراء.

وبالتالي فإن مبلغ 1000 دولار أمريكي يتم استبداله مقابل 202 ألف دينار جزائري و206 آلاف دينار جزائري على التوالي عند البيع والشراء.

أما الدولار الكندي، فقد ببلغ 14800 دينارا جزائريا للشراء و 15000 دينارا للبيع على مستوى السوق الموازية.

ومن جانبه، ظل الجنيه الإسترليني في السكوار عند 24900 دينار جزائري وللبيع مقابل 25100 دينار جزائري.