العملة الأوروبية تلتهب في السكوار.. وهذه قيمة 100 أورو

شهدت أسعار العملة الأوروبية “الأورو” مقابل الدينار الجزائري خلال الأسبوع الأخير ارتفاعا، حيث وصل سعر 100 أورو في السوق السوداء بالجزائر العاصمة إلى 22100 دج .

وحسب آخر التعاملات، فقد بلغ سعر الأورو في السكوار مقابل 219.00 دينار جزائري للشراء ومقابل 221.00 دينار جزائري للبيع.

أما الدولار الأمريكي فقد استقر عند 200.00 دينار جزائري للشراء ومقابل 202.00 دينار جزائري للبيع.

وفيما يتعلق بعملة المملكة المتحدة، قام تجار السوق السوداء بتبادلها مقابل 244.00 دينار جزائري للشراء ومقابل 246.00 دينار جزائري للبيع.

وفي المقابل، ظل الدولار الكندي عند 147.00 دينار جزائري للشراء و 149.00 دينار جزائري للبيع في سوق الصرف الموازي.

الأسعار في البنوك

تشير أسعار الصرف لبنك الجزائر في الفترة من 26 إلى 30 جامفي2023 إلى أنه تم استبدال الأورو مقابل 147.72 دينارا جزائريا للشراء مقابل 147.77 دينارا جزائريا للبيع.

ومن جهتها، استقرت العملة الأمريكية عند 135.43 دينار جزائري للشراء و 135.45 دينار جزائري للبيع.

وفي المقابل، استقر الجنيه الإسترليني عند 167.74 دينار جزائري للشراء و 167.80 دينار جزائري للبيع.

كما تم تداول الدولار الكندي مقابل 101.01 دينار جزائري للشراء ومقابل 101.06 دينار جزائري للبيع.