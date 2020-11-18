العملية انتهت بتوقيف 8 أشخاص..تفكيك 3 شبكات رحلات “حرڤة” وحجز معدّات إبحار سري في وهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة “عين الترك” ومن الأمن الحضري “بوسفر” في وهران، من الإيقاع بـ 3 شبكات مختصة في تنظيم رحلات إبحار سري نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، وانتهت بتوقيف 8 أشخاص وعتاد مخصص في عمليات الإبحار السري.

وحسب مصادر “النهار”، فإن العمليات الثلاث جرت متفرقة، وجاءت بعد استغلال معلومات تفيد بخطط لشبكات إجرامية واعتزامها تنظيم رحلات “حرڤة” انطلاقا من أحد شواطئ “عين الترك”.

وعلى إثر ذلك، كثفت مصالح الأمن من تحرياتها الميدانية، كما تم الشروع في مراقبة وترصد تحركات المشتبه فيهم، ليتم في ظرف وجيز تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم.

وأفضت عملية توقيف أفراد شبكات “الحراڤة”، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، عن حجز قاربين من نوع “بوطي”، محركان أحدهما من نوع “ماركوري” بطول 5.40 متر وبقوة 115 حصان، والثاني من نوع “CANOT” بطول 5.20 متر وبقوة 80 حصانا، وبوصلتين، إلى جانب مبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين سنتيم، 9 هواتف نقالة و3 مركبات.