العملية متواصلة عبر 8 بُؤر.. إخماد 72 حريقا خلال يوم واحد

سجلت وحدات الحماية المدنية 80 حريقا عبر الوطن، تم إخماد 72 منها، فيما بقي 8 بؤر للحرائق عملية الإخماد بها متواصلة.

ونشرت ذات المصالح، الوضعية المتعلقة بحرائق الغابات، الأدغال، الأحراش، المحاصيل الزراعية وواحات النخيل، خلال 24 الساعة الأخيرة. حيث تم تسجيل 80 حريقا عبر الوطن. تم إخماد 72 منها، فيما بقي 8 بؤر للحرائق عملية الإخماد بها متواصلة

وكشفت الحماية المدنية أن إجمالي الحرائق المتبقية قيد الإخماد هي 08 حرائق، موزعة على ولايات:

سوق أهراس (01)، سكيكدة (01)، الطارف (01)، سعيدة (01)، بجاية (01)، جيجل (01)، تيزي وزو (01)، و بومرداس (01).

وتم تسجيل حريق بولاية سكيكدة، على مستوى بلدية قنواع، حيث امتد الحريق خلال ساعات الليل، مما شكّل تهديدا للسكنات. حيث تم القيام بإجلاء وقائي لعدد من العائلات، مع تسخير 37 شاحنة إطفاء، إلى جانب طائرة BE200 وطائرتي إخماد من نوع AT802.

أما بولاية بومرداس، فقد تم تسجيل حريق ببلدية الناصرية، والتي شهدت المنطقة حريقا مهولا خلال الليل، حاليا تمت السيطرة عليه.

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