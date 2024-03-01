العملية دامت 3 أيام .. إنتشال جثة شخص من داخل بئر ببسكرة

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم إنتشال جثة الضحية الذي انهارت عليه التربة أثناء أشغال حفر بئر ببسكرة.

وحسب بيان ذات المصالح تدخل بالمكان المسمى زراري بلدية الحاجب من أجل انتشال الضحية والبالغ من العمر 66 سنة من داخل بئر.

وللإشارة تدخلت الحماية المدنية لهذه العملية منذ يوم 28-02-2024 على الساعة 12سا25د وتمثل الحادث يتمثل في انهيار التربة أثناء أشغال حفر بئر جاف

وتم استخدام خلال العملية آليات حفر ونزع الاتربة كبيرة وذلك راجع لنوعية التربة وعمق البئر “20 متر”.

كما سخرت لهذه العملية الى جانب اعوان الحماية لولاية بسكرة الفرق المختصة متمثلة في فرق البحث والإنقاذ في الاماكن الوعرة لكل من ولاية سطيف باتنة وخنشلة.