العمل بالفاتورة الشهرية لإستهلاك الكهرباء خلال 3 سنوات

سيتم العمل بالفاتورة الشهرية لإستهلاك الكهرباء في غضون3 سنوات حسب ما أعلنه الرئيس المديرالعام لمجمع سونلغازمحمد عرقاب اليوم الاحد بالعاصمة.

وكشف عرقاب، خلال ندوة صحفية، عقدها على هامش لقاء مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في انجاز الشبكات الكهربائية.

ان هذا التغيير في فترة فاتورة استهلاك الكهرباء والتي هي حاليا فصلية ثلاثة اشهر ستكون جزءًا من النظام الجديد لتسيير الزبائن

ما اشار ذات المسؤول أن الفترة الجديدة لإحتساب فاتورة إستهلاك الكهرباء سيتم تطبيقها تدريجيا بدءا بالفواتير نصف الشهرية.