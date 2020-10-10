العمل بنظام المناوبة 24 / 24 في مشاريع مساكن “عدل”

قرّرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اتخاذ جملة من الإجراءات، والتي من شأنها أن تسرّع وتيرة الإنجاز في المشاريع السكنية المرتبطة بالوكالة عبر كامل التراب الوطني.

وعقب الاجتماع الذي عقده المدير العام للوكالة الوطنية، طارق بلعريبي، مع المديرين الجهويين لوكالة “عدل”، والذي حضره أيضا المدير العام المساعد المكلف بمتابعة مشاريع “عدل”، المدير المركزي لسير العمليات، أعطى المدير العام للوكالة، تعليماته للمديرين الجهويين، تضمنت “تنصيب مؤسسات مقاولاتية مناوبة في المشاريع التي تعرف تأخرا في إنجاز أشغال التهيئة الخارجية، خلال 24 ساعة القادمة”، ولتسريع وتيرة العمل أكثر، قرر بلعريبي تكثيف العمل بنظام التناوب يصل إلى 24 / 24 ساعة، يشمل المشاريع التي تعرف تأخرا في أشغال التهيئة الخارجية.

وشدّد بلعريبي خلال هذا الاجتماع، على “ضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية في المشروع لتجنب التأخر، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المتقاعسة والمتهاونة في إنجاز أشغال التهيئة الداخلية والخارجية”، كما طالب المديرين الجهويين بـالإسراع في معالجة ملف وملحق الصفقة لكل مشروع خاص بالمحلات التجارية والخدمات، مع تكثيف الدوريات الميدانية لمتابعة الأشغال في مختلف المساكن.

وبعد الاستنكار الشديد الذي طال الوكالة في السنوات السابقة جراء تسليم المساكن من دون اكتمال التهيئة العامة، أكّد بلعريبي على ضرورة “تجنب تسليم المساكن من دون توصيلها بالكهرباء والغاز”، مطالبا مدير الشركة الصينة ACEG وباقي أصحاب المشاريع، بضرورة تسليم المساكن في الآجال المتفق عليها.