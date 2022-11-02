القمة العربية.. العمل على التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

توصّل إعلان الجزائر خلال جدول أعمال القمة العربية، خلال الدورة الـ31 بالجزائر على عدة قرارات لصالح الدول العربية، على غرار العمل على التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.

وجاءت هذه القرارات بعد إطلاع مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك. وكافة القرارات ذات الصلة بصيانة الأمن القومي العربي التي أقرها مجلس الجامعة في دوراته العادية والمحافظة على السلام والأمن للدول الأعضاء.

وبالأخذ بعين الإعتبار قرارات الجامعة العربية ذات الصلة يؤكد على إستمرار العمل على التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية. وفق المرجعيات المعتمدة. وبما يضمن أمن اليمن واستقراره وسيادته وسلامة شعبه وأمن دول الخليج.

كما شدّد إعلان الجزائر على التأكيد على دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي. ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وفق المرجعيات المعتمدة مع التشديد على ضرورة تجديد الهدنة الإنسانية كخطوة أساسية نحو هذا المسار. الهادف إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة اليمن. وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه. بالأإضافة كذلك إلى أمن دول الخليج العربي ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.

بالإضافة كذلك إلى تجديد التضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم الخطوات التي اتخذتها لبسط سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية والإعراب. عن التطلع لأن تقوم لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وأن يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

كما تمخض عن إعلان الجزائر تجديد الدعم لجمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية في تعزيز القدرات الوطنية الصومالية في مجال مكافحة الإرهاب. وتمكين هذا البلد الشقيق من الاستجابة للتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة، لاسيما من جراء أزمة الجفاف الحادة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور