العمل في أوروبا: هذه الوظائف الأكثر طلبا في 2025

يتطور سوق العمل الأوروبي باستمرار، مع احتياجات محددة في مختلف قطاعات النشاط وطلب على مهارات متنوعة. وقد قامت الحكومات الأوروبية بتعديل تشريعاتها لتسهيل هجرة العمال الأجانب وتلبية هذه الاحتياجات.

وبناء على بيانات من يوروستات، التي فحصت مئات منصات التوظيف، جمع موقع Visual Capitalist. قائمة بالوظائف الأكثر طلبًا في الاتحاد الأوروبي، وفقًا للبيانات التي تم جمعها من إعلانات الوظائف عبر الإنترنت على مدار عام.

وفي العام الحالي، كانت البعثات الأسرع نمواً تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والنقل وتطوير الأعمال.

وبحسب بيانات يوروستات، تشهد أوروبا حاجة متزايدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

علاوة على ذلك، يوفر الاقتصاد الأوروبي العديد من الفرص لأولئك الذين لا يمتلكون مهارات تقنية محددة. حيث تبحث القطاعات المختلفة باستمرار عن أشخاص متحمسين ومؤهلين في مجالات أخرى. مثل المبيعات والتسويق، والنقل، وتركيب المعدات الكهربائية، وما إلى ذلك.

ما هي الوظائف التي يتزايد التوظيف فيها؟

تحتاج أوروبا إلى مواهب متنوعة لدعم اقتصادها. وبالأرقام، يترجم هذا النقص في القوى العاملة إلى:

متخصصو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: أكثر من 871 ألف فرصة عمل متاحة عبر الإنترنت.

مطورو البرمجيات: 515000 عرض.

المهندسون: 412 ألف فرصة عمل متاحة عبر الإنترنت.

عمال التصنيع: 385 ألف وظيفة شاغر.

فنيو علوم الهندسة: 351 ألف إعلان توظيف.

مندوبي المبيعات في المتاجر: 312 ألف وظيفة شاغرة.

عمال النقل: 308 آلاف فرصة عمل عبر الإنترنت.

مديرو التسويق: 280 ألف فرصة عمل.

الدعم الإداري: ما يقرب من 262000 عرض.

الشركاء الماليون: 246000 عرض عمل.

محترفي المبيعات: إجمالي 219 ألف فرصة عمل.

سكرتيرة إدارية: 216 ألف عرض عمل.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن LinkedIn، فإن الوظائف الأسرع نموًا تختلف من بلد إلى آخر.

ومع ذلك، يشير الاتجاه إلى أن الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي والاستدامة والأمن السيبراني آخذة في الارتفاع. حيث تسعى الشركات الأوروبية إلى إتقان هذه الاتجاهات.

في فرنسا، على سبيل المثال، الوظائف الأكثر طلبًا هي: مدير تطوير الأعمال، مدير القبول. وسيط الطاقة، مدير الإيرادات، وأخيرًا مدير مرفق الرعاية الصحية.