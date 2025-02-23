العميد أمام فرصة تعزيز الصدارة وتوسيع الفارق عن ملاحقيه

سيكون ملعب 5 جويلية، سهرة اليوم الأحد، على موعد مع احتضان قمّة كروية مثيرة، بين أتليتيك بارادو، والجار مولودية الجزائر، في ختام لقاءات الجولة الـ 17 من البطولة المحترفة.

ويدخل العميد، اللقاء المقرر انطلاقه بداية من الساعة 20:00، بنية تحقيق الفوز، وتجاوز خيبة مغادرة كأس الجزائر، على يد الجار شباب بلوزداد.

كما يراهن أشبال خالد بن يحيى. الذين سيفتقدون لخدمات القائد عبد اللاوي، بسبب العقوبة، على مواصلة سلسلة النتائج الايجابية في البطولة. والوصول إلى النقطة 34، ومنه الابتعاد بفارق 5 نقاط كاملة عن صاحبي الوصافة، شباب بلوزداد واتحاد العاصمة.

وفي الجهة الأخرى، فإن أتليتيك بارادو صاحب الـ 23 نقطة، لن يدخل “الداربي” في ثوب الضحية. وسيبحث بدوره عن استعادة نغمة الانتصارات من بوابة المولودية.

ويمر “الباك” بفترة فراغ رهيبة، في الآونة الأخيرة، وإلى جانب الإقصاء من كأس الجزائر، أمام حي الجبل، في الدور الـ 16. فإن شبان “الأكاديمية” لم يتذوقوا طعم الفوز في 3 لقاءات متتالية ضمن البطولة، بواقع تعادل وهزيمتين.

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