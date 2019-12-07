العميد أمام مهمة صعبة في بلعباس والشباب يبحث عن توسيع الفارق

سيكون رائد البطولة الوطنية شباب بلوزداد أمام مهمة في متناوله عندما يستقبل ظهيرة اليوم السبت فريق شبيبة الساورة في إطار الجولة الـ13 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

ويسعى أشبال المدرب عبد القادر عمراني لتأكيد النتيجة الإيجابية المسجلة في الداربي الذي تعادلوا فيه أمام الوصيف مولودية الجزائر بنتيجة 2-2.

ويبحث أبناء لعقيبة عن تعميق الفارق عن الملاحق المباشر مولودية الجزئر الذي سيكون بدوره أمام مهمة صعبة عندما يلاقي إتحاد بلعباس في نفس التوقيت بملعب 24 فيفري.

ولن تكون مهمة “العميد” باليسيرة وهم المطالبين بتدارك الوضعية عقب التعثر بعقر الديار أمام أبناء “لعقيبة” عند مواجهة الفريق “العباسي” المُترنح بين الإيجاب والسلب خلال الأسابيع الفارطة سيما عقب عودته الجولة الماضية بهزيمة ثقيلة من ملعب جمعية عين مليلة (0-3).

وتتنقل جمعية عين مليلةالتي تحقق مشوارا طيبا هذا الموسم بقيادة المدرب عز الدين آيت جودي إلى ملعب 8 ماي 1945 لمجابهة الوفاق السطايفي ضمن “كلاسكيو الشرق” الذي يعد بالإثارة سيما وأن النقاط الثلاث أكثر من ضرورية لأبناء “عين الفوارة” في سبيل الهروب عن منطقة التقلبات.

برنامج الجولة الـ13 من المحترف الأول:

نصر حسين داي – نجم مقرة 15:00

شباب بلوزداد – شبيبة الساورة 15:00

إتحاد بلعباس – مولودية الجزائر 15:00

وفاق سطيف – جمعية عين مليلة 15:00

إتحاد بسكرة أهلي برج بوعريريج 16:00