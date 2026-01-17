“العميد” بطلا لكأس السوبر للمرة الخامسة في تاريخه والثانية تواليا

توج نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، بلقب الكأس الممتازة، بعد الفوز أمام غريمه التقليدي، إتحاد الجزائر، بهدف دون رد.

المواجهة التي إحتضنها ملعب “نيلسون مونديلا” شهدت أداء متباينا من الطرفين، وحضور تكتيكي و إنضباط بدني من الطرفين.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء، البديل، زكرياء نعيجي، برأسية محكمة، خادعت الحارس، بن بوط، في الدقيقة 74، بعد توزيعة من فرحات.

وبهذا التتويج، تحافظ المولودية على لقب السوبر، بعد التتويج الموسم الماضي أمام شباب بلوزداد، والخامس في تاريخها، كأكثر ناد محققا لهذا اللقب.