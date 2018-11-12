العميد بلقصير: إستخدام وسائل تكنولوجية حديثة لتأمين المنشآت الحساسة

قال العميد الغالي بلقصير قائد الدرك الوطني، الملتقى يندرج في إطار برنامج التظاهرات العلمية الوطنية التي دأبت قيادة الدرك الوطني على تنظيمه.

في سبيل تعزيز التنسيق وتبادل المعارف والخبرات بين كل القطاعات

جاء هذا خلال الملتقى الوطني حول إشكالية الحوادث التي تمس المؤسسات المصنفة في الجزائر، بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام ببوشاوي.

مضيفا أن هكذا مناسبات علمية تعتبر مناخا خصبا لبروز مبادرات نوعية وتقديم توصيات ثمينة من شأنها أن تأسس لأفضل الممارسات.

في مجال الرفع من قدرات مؤسساتنا في اداء مهامها النبيلة، خاصة وأن أهمية تأمين منشآت حساسة وحيوية اضحت مهمة.

وعلى قدر عال من التعقيد، وتتطلب تسييرا أمنيا محكما ومنظومات تستخدم أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية.

وهو ما يفسر تزايد إهتمام الباحثين والخبراء بمسألة الأمن الصناعي.