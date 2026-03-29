العميد.. بلوزداد والاتحاد يعزون في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال

تقدمت أندية مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة، بتعازيها في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال.

وتوفي أمس السبت، الرئيس الأسبق، عن عمر ناهز الـ 85 سنة بالمستشفى العسكري “محمد الصغير نقاش” بالعاصمة. بعد صراع طويل مع مرض عضال.

ونشرت الأندية العاصمية الثلاثة، عبر حساباتها على “فيسبوك” تعازيها في وفاة الرئيس الأسبق، اليامين زروال، داعين الله أن يتغمده برحمته الواسعة، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.