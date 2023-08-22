العميد رشيد حراث يُشيع إلى مثواه الأخير

ووري ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الفقيد العميد رشيد حراث مدير عام أمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية بمقبرة العالية.

وحضر مراسم الدفن، حسب التلفزيون العمومي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ومحمد نذير العرباوي مدير ديوان رئاسة الجمهورية. وعبد الله منجي الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

وكذا أعضاء الحكومة ومستشارين برئاسة الجمهورية، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. وألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. وكذا أفراد عائلة الفقيد وعدد من أصدقائه وزملائه.

وتوفي حراث رشيد، مدير عام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية، الأحد، إثر حادث مرور اليم.