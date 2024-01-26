العميد ضيفا ثقيلا على الحمراوة وصراع الوصافة يحتدم

تُلعب اليوم الجمعة، فعاليات الجزء الأول من الجولة الخامسة عشر، من الرابطة المحترفة الأولى، بإجراء ثلاث مواجهات.

وسيحل بطل اللقب الشتوي مولودية الجزائر، برصيد 33 نقطة، ضيفا ثقيلا أمام الجريح مولودية وهران، صاحب المركز قبل الأخير في سلم الترتيب برصيد 9 نقاط.

وسيتجرى المواجهة، بملعب زبانة بداية من الساعة 17.00 مساءً.

كما سيستقبل وفاق سطيف ضيفه شباب قسنطينة، بملعب 8 ماي 45، بداية من الساعة 16.45 مساءً.

فيما سيواجه إتحاد خنشلة، ثاني الرابطة المحترفة أتلتيك بارادو، بملعب حمام عمار، بداية من الساعة 15.30 مساءً.

صاحبا المركزين الثاني والرابع برصيد 23 نقطة، و الفائز في هذا اللقاء، سيصعد للمركز الثاني في سلم الترتيب مؤقتا.