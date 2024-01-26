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الرياضة

العميد ضيفا ثقيلا على الحمراوة وصراع الوصافة يحتدم

بقلم فيصل زيان بوزيان
العميد ضيفا ثقيلا على الحمراوة وصراع الوصافة يحتدم
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تُلعب اليوم الجمعة، فعاليات الجزء الأول من الجولة الخامسة عشر، من الرابطة المحترفة الأولى، بإجراء ثلاث مواجهات.

وسيحل بطل اللقب الشتوي مولودية الجزائر، برصيد 33 نقطة، ضيفا ثقيلا أمام الجريح مولودية وهران، صاحب المركز قبل الأخير في سلم الترتيب برصيد 9 نقاط.

وسيتجرى المواجهة، بملعب زبانة بداية من الساعة 17.00 مساءً.

كما سيستقبل وفاق سطيف ضيفه شباب قسنطينة، بملعب 8 ماي 45، بداية من الساعة 16.45 مساءً.

فيما سيواجه إتحاد خنشلة، ثاني الرابطة المحترفة أتلتيك بارادو، بملعب حمام عمار، بداية من الساعة 15.30 مساءً.

صاحبا المركزين الثاني والرابع برصيد 23 نقطة، و الفائز في هذا اللقاء، سيصعد للمركز الثاني في سلم الترتيب مؤقتا.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎Professionnel Football de Ligue PROFESSIONNEL CHAMPIONNAT رابطة كرة القدم المحترفة البطولة المحترفة 2023 2024- الجولة 15 الجمعة 26 جانفي 2024 نادي بارادو 15:30 اتحاد خنشلة ملعب حمام عمار خنشلة U.S.M.K ል 1943 وفاق سطيف 16:45 النادي القسنطيني ملعب 08 ماي 1945 سطیف ERITIE PORTIN MCA مولودية الجزائر مولودية وهران 17:00 ملعب احمد زبانة وهران‎’‎

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