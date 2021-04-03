العميد على بعد نقطة من ربع نهائي رابطة الأبطال

الرياضة
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العميد على بعد نقطة من ربع نهائي رابطة الأبطال
بقلم كريم.تيغرمت

يواجه مولودية الجزائر، سهرة اليوم السبت، ضيفه نادي الزمالك المصري، ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وسيكون على مولودية الجزائر، ضمان نقطة على الأقل في هذه المواجهة، لضمان تأهلهم رسميا، للدور الربع نهائي من هذه المنافسة.

ولن تكون مأمورية العميد سهلة، بالنظر لعزم منافسهم الزمالك المصري، على الرمي بكل ثقله في هذه المباراة، لانعاش حظوظه في التأهل.

يذكر أن مولودية الجزائر، نجح في العودة بالتعادل السلبي، في مباراة الذهاب التي جمعتهم بالزمالك المصري، على ملعب هذا الأخير.


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