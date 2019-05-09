العميد غالي بلقصير يدشن مؤسسة الغيار للدرك الوطني باسم شهيد الثورة “شتوح عبد الرحمان”

أشرف قائد الدرك الوطني العميد غالي بلقصير اليوم،على تسمية المؤسسة المركزية للغيار للدرك الوطني بالحراش، باسم الشهيد شتوح عبد الرحمان.

وعرف الحفل حضور ضباط وإطارات قيادة الدرك الوطني، وعائلة الشهيد التي تم تكريمها بالمناسبة بهدايا رمزية.

وتم إطلاق اسم الشهيد تسمية الشهيد “شتوح عبد الرحمان” على هذه المؤسسة، تخليدا لمآثر شهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأخيار

وذلك تزامنا مع إحياء الشعب الجزائري للذكرى 74 لمجازر 8 ماي 1945، حيث حضر الحفل كل من المقدم فوغالي رابح،

رئيس المؤسسة المركزية للغيار للدرك الوطني، شتوح علي رضوان، ابن عم الشهيد، والمقدم مريشيش عبد الكامل، رئيس مصلحة الإتصال بالقيادة.

نبذة عن حياة الشهيد:

الشهيد شتوح عبد الرحمان المدعو سي حميد، من مواليد 7 جوان 1932 بالحراش، انضم إلى الكشافة الإسلامية

وعند اندلاع الثورة المباركة التحق بها في سنة 1955 كعضو في مجموعة الفدائيين، إلى أن كشفته الشرطة الفرنسية عام 1956.

والتحق بعدها الشهيد في نفس السنة بجيش التحرير الوطني، بالولاية الرابعة المنطقة الأولى بالأخضرية كجندي ممرض في صفوف جيش التحرير الوطني.

حيث استشهد الشهيد شتوح عبد الرحمان بمدينة بوفاريك سنة 1961.