العميد غالي بلقصير ينصب العقيد تريكي قائدا للقيادة الجهوية الثانية بوهران

أشرف قائد الدرك الوطني، العميد غالي بلقصير، على تنصيب العقيد تريكي محمد قائدا للقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران خلفا للعميد بعيبن كريم.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن قائد الدرك الوطني استقبل من طرف اللواء باي سعيد قائد الناحية العسكرية الثانية بمقر قيادة الناحية.

وهذا قبل الإشراف على مراسم تنصيب العقيد تريكي محمد قائدا للقيادة الجهوية الثانية، حيث تم تسليم واستلام الراية بحضور ضباط وإطارات الناحية.

وقام قائد الدرك الوطني بزيارة تفقد وتفتيش لمختلف الهياكل والمنشآت التابعة للقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران.