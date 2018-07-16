العميد غالي بلقصير يُشرف على تنصيب القائد الجهوي للدرك الوطني بورقلة

أشرف العميد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني، اليوم الإثنين، على مراسم تنصيب العميد رملي عبد الكريم قائدا للقيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة.

حيث تم تنصيب العميد رملي عبد الكريم رسميا اليوم الإثنين، في منصب قائدا للقيادة الجهوية الرابعة الدرك الوطني، خلفا للعميد لالماص مصطفى.

واستقبل قائد الدرك الوطني من قبل اللواء الشريف عبد الرزاق قائد الناحية العسكرية الرابعة بمقر قيادة الناحية.

قبل ان يُشرف على مراسيم التنصيب، أين تم تسليم راية القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بحضور ضباط وإطارات الناحية.

وفي المقابل، قام العميد قائد الدرك الوطني بزيارة تفتيش وتفقد لمختلف الهياكل والمنشآت التابعة للقيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة.