العميد في البنين لفك “عُقدة” دامت سنين

يعود مولودية الجزائر، بعد ظهيرة اليوم السبت، لأجواء رابطة الأبطال الإفريقية، وذلك من أرض البنين، ومُلاقاة بافلز المحلي.

ويسعى العميد، في هذا اللقاء، لكسر عُقدته خارج الديار في هذه المُنافسة القارية، والتي لم يعرف فيها طعم الفوز لأكثر من أربعة عقود.

ويستهدف أشبال المدرب نبيل نغيز، العودة بالإنتصار أو التعادل على أقل تقدير، للعب مُباراة العودة في العاصمة دون ضغط.

يُشار بأن زملاء عبد المؤمن جابو، وجدوا ظروفا صعبة في مدينة “بورتو نوفو”، ما بين درجة الحرارة المُرتفعة وسوء الإستقبال.

وأكد اللاعبون والطاقم الفني، في تصريحات سابقة، بأنهم سيعملون المُستحيل من أجل العودة بنتيجة إيجابية للديار.