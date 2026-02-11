“العميد” في جنوب إفريقيا وعينه على ربع نهائي الأبطال

حلّ وفد نادي مولودية الجزائر، صبيحة اليوم الأربعاء، بمدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية، تحسبا لمواجهة المٌضيف ماميلودي صن داونز المحلي.

ويرتقب أن يلاقي “العميد”، الذي غادر أرض الوطن، مساء أمس الثلاثاء. عملاق الكرة الجنوب إفريقية يوم السبت القادم، برسم الجولة الـ 6 والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى أشبال المدرب رولاني موكوينا، دفعة معنوية قوية، من طرف أنصارهم الذين تنقلوا مساء أمس. بأعداد كبيرة إلى مركز تدريبات الفريق بزرالدة. واستقبلوا حافلة الفريق أثناء مغادرتها بأهازيج “إن شاء الله يا ربي مولودية كاليفي”.

وفور الوصول إلى جنوب إفريقيا، توجه وفد بطل الجزائر في آخر موسمين. إلى فندق إقامته، على أن تخوض التشكيلة مساء أول حصة تدريبية هناك، سيخصصها المدرب موكوينا. بنسبة كبيرة للاسترجاع من ارهاق السفرية.

يشار إلى أن المولودية التي تملك 7 نقاط في وصافة المجموعة الثالثة، خلف المتصدر الهلال السوداني. بـ 8 نقاط، تحتاج إلى نقطة وحيدة فقط، من أجل بلوغ ربع نهائي “الشامبينز ليغ” بينما يلعب المضيف صن داونز، تحت ضغط تحقيق الفوز لا غير، بامتلاكه 5 نقاط في المركز الثالث.