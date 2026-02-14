“العميد” في نهائي قبل الأوان لمواصلة الحلم القاري

يحل مساء اليوم السبت، نادي مولودية الجزائر، ضيفا على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، من أجل ملاقاة العملاق ماميلودي صن داونز، ضمن الجولة الـ 6 والأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج “العميد” الذي يحتل وصافة المجموعة الـ 3، برصيد 7 نقاط. للتعادل فقط من أجل بلوغ ربع نهائي “الشامبينزليغ”. بينما يدخل صن داونز، صاحب الـ 6 نقاط. المواجهة المقررة بداية من الساعة 14:00، تحت ضغط الفوز من أجل التأهل.

من الناحية الفنية، فإن المولودية ستفتقد لخدمات متوسط الميدان، محمد بن خماسة، بسبب العقوبة الآلية، وسيعوضه بنسبة كبيرة الغيني، الحسن بانغورا.

بينما سيستفيد المدرب الجنوب إفريقي، رولاني موكوينا، الذي يسعى لاستغلال معرفته الجيدة لنادي صن داونز، لحسم التأهل، من عودة المدافع رضا حلايمية. الغائب منذ لقاء “السوبر” أمام اتحاد العاصمة يوم الـ 17 جانفي الماضي.

هذا وكانت تشكيلة بطل الجزائر في آخر موسمين، قد حطت الرحال بمدينة “بريتوريا” يوم الأربعاء الفارط، بهدف التأقلم مع المناخ والطقس المتواجد هناك. وخاض الفريق فور وصوله حصة استرخاء. إلى جانب حصة أخرى يوم الخميس، وأخيرة أمس الجمعة. بالملعب الرئيسي للمباراة خصصت للجانبين الفني والتكتيكي.

موكوينا متفائل رغم إقراره بصعوبة المهمة

من جهته، أعرب مدرب المولودية رولاني موكوينا، عن تفاؤله بقدرة الفريق على العودة بتأشيرة التأهل من الأراضي الجنوب إفريقية. وعلى هامش الندوة الصحفية التي نشطها أمس. اعترف موكوينا. أن مواجهة صن داونز. ستكون صعبة، على اعتبار أن الأمر يتعلق بفريق قوي وبملعبه وأمام جماهيره.

غير أن مدرب “العميد” أبرز في المقابل، أن فريقه يؤمن بقدراته والمجهودات التي قام بها طيلة الفترة الماضية، مؤكدا أن مصير المولودية بيدها. واللاعبون سيقدمون كل شيء من أجل العبور إلى ربع النهائي.