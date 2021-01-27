العميد قواسمية في زيارة إلى مدرسة أمن الطرقات للدرك بالعاصمة

أجرى العميد نورالدين قواسمية قائد الدرك الوطني، أمس الثلاثاء، زيارة عمل وتفتيش إلى مدرسة أمن الطرقات بباينام بالجزائر العاصمة.

وتفقد العميد، مختلف الهياكل أين قدمت له شروحات وافية حول مختلف التخصصات التي تتوفر عليها المؤسسة التكوينية.

كما تابع قائد الدرك الوطني بالمناسبة، بعض التمارين التطبيقية.

هذا وانتقل العميد، إلى مركز التكوين والتكاثر السينوتقني، أين وقف على مختلف التخصصات التي يوفرها هذا المركز.

وقدمت للعميد، شروحات عن سير عملية التكوين وترقية الثنائيات السينوتقنية، كما تابع عروضا تطبيقية من تنفيذ أفراد المركز.

وتندرج هذه الزيارة، في إطار العناية التي توليها قيادة الجيش الوطني الشعبي للتكوين.