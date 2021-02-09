العميد قواسمية في زيارة عمل وتفتيش إلى مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بمليانة

أشرف قائد الدرك الوطني، العميد قواسمية نور الدين عللى زيارة عمل وتفتيش إلى مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني، بمليانة.

الزيارة تندرج في إطار العناية التي توليها القيادة للتكوين وتأكيدا على دوره الحيوي في ضمان جاهزية مـورد بشـري كفؤ.

حيث يكون قادر على الاضطلاع بالمسؤوليات الراهنة بكل احترافية وأخلاقيات مهنية عالية، واع ومتجاوب مع مستجدات الميدان.

وخلال الزيارة وقف العميد على مختلف التكوينات التي يقدمها هذا الصرح التكويني، أين تابع بعض التمارين التطبيقية والدروس النموذجية.

كما قدمت له شروحات عن سير العملية التكوينية في مجال الشرطة القضائية ومختلف العلوم العسكرية، كما عاين المرافق والهياكل البيداغوجية.

وإختتم العميد قواسمية زيارته بإجتماع مع الإطارات المكوِّنة والمتربصين، أكَّد فيه على المنزلة الرفيعة التي توليها القيادة للتكوين بمختلف درجاته.

العميد قواسمية دعا إلى بذل المزيد من الجهود للرقي بهذا الصرح، تعزيزا للمنظومة التكوينية، ضمن مسار التأهيل النوعي لمستخدمي المؤسسة.

بالإضافة إلى وضعهم على سكة الإحترافية، وفق المناهج العلمية الحديثة، ضمانا للأمن والسكينة العموميين.