العميد قواسمية في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة

يجري العميد قواسمية، نور الدين قائد الدرك الوطني، زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة.

قام العميد قواسمية، يومي 13 و 14 أكتوبر 2020، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة.

وحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، فإن العميد قواسمية استقبل من طرف اللواء حمبلي نور لدين، قائد الناحية العسكرية الخامسة.

وعرفت الزيارة تفقد وتدشين بعض المنشآت والهياكل التابعة للدرك الوطني، وعقد لقاءات مع إطارات وعناصر الدرك الوطني.

وأسدى من خلالها قائد الدرك الوطني جملة من التوجيهات والتوصيات حث فيها الجميع على مضاعفة الجهود في سبيل الحفاظ على الجاهزية العملياتية للأفراد والوحدات في مستوياتها العليا.